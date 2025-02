Bollette, in un anno tariffe della luce più care fino all’80%

Introduzione

In 12 mesi oltre 1,2 milioni di famiglie non vulnerabili sono passate al mercato libero dell'energia elettrica, pagando per la luce tariffe mediamente più alte dell'80% rispetto a quelle applicate nel Servizio a Tutele Graduali e del 44% rispetto a quelle del mercato tutelato, rimasto attivo per i clienti vulnerabili. Lo fa sapere Assium, l'associazione degli utility manager, che ha analizzato gli ultimi dati di Arera.