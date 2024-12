Bollette gas, col freddo i prezzi sul mercato libero salgono del 2,5%

Introduzione

Anche quest'anno l'arrivo dell'inverno è accompagnato dai timori legati ai possibili rincari per le bollette del gas, e fa ancora paura la crisi energetica scoppiata a fine 2021 che portò nei mesi successivi a prezzi record dell'energia sui mercati internazionali e ad una stangata sulla spesa per le forniture di luce e gas a carico di imprese e famiglie. Nonostante la situazione attuale risulti meno preoccupante rispetto al passato, si registrano i primi ritocchi al rialzo per i prezzi del gas praticati ai consumatori.