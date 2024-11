Bonus sociali per luce, acqua e gas: requisiti e come fare domanda

Introduzione

I bonus sociali su luce, gas e acqua (che verranno rinnovati anche per il 2025) sono dei contributi economici che aiutano a ridurre l'impatto delle spese per l'energia da parte di famiglie in difficoltà. Nel caso in cui vengano rispettati determinati requisiti Isee, lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta.

Il bonus luce prevede una compensazione base differenziata a seconda del numero di componenti del nucleo; il bonus gas è diverso a seconda della stagione in cui viene riconosciuto, dell'utilizzo che viene fatto dello stesso gas e della zona climatica in cui ci si trova; il bonus idrico cambia in base all'area geografica della fornitura.