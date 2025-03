Pensioni, contributi in busta paga a chi rinvia Quota 103. Cosa sapere

Introduzione

I lavoratori che hanno i requisiti per l'uscita dal lavoro anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi) e scelgono di rinviare la pensione possono decidere di rinunciare all'accredito all'Inps dei contributi a proprio carico, cioè il 9,19% della retribuzione, per averli in busta paga. Ecco come funziona.