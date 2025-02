Il sistema delle pensioni in Italia è solido o potrebbe crollare?

Se siete preoccupati per l'assegno pensionistico dei vostri genitori, o nonni, o... di voi stessi, guardate il nuovo video di Enter: in pochi semplici numeri, qual è lo stato di salute del nostro sistema previdenziale e alcune curiosità molto indicative

Ma alla fine, l’edificio delle pensioni italiane regge?

Nonostante diversi scricchiolii, la risposta parrebbe sì, almeno per il centro studi Itinerari previdenziali, che ha fatto un check-up completo della struttura nel suo dodicesimo Rapporto.

Anzitutto, chi abita questo metaforico palazzo? Tanti, tantissimi italiani: 16milioni e 230 mila, come dire che su 3,63 residenti almeno uno è pensionato. Sono troppi? "Ni", perché nel 2023 (ultimo anno completo come dati disponibili) l’aumento dell’occupazione ha migliorato un po’ il rapporto tra attivi e pensionati: per ogni italiano a riposo ci sono 1,46 occupati, valore più alto dall’inizio della serie storica nel 2012. La soglia di sicurezza sarebbe a 1,5.

Ci possiamo arrivare? Non se continuiamo a minare le fondamenta di questo edificio con eccessivi anticipi o “una età di pensionamento non coerente con le tendenze demografiche”, leggi innalzamento delle aspettative di vita, avverte il rapporto. Che riporta un esempio plastico: nel 2023 risultavano pagate oltre 334mila assegni a persone andate in pensione nel 1980, ossia 43 anni prima!