Spagna verso riduzione orario lavoro a parità di stipendio. L'Italia?

Introduzione

Negli scorsi giorni il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato la diminuzione delle ore legali lavorate, per farle passare da 40 a 37,5 a settimana a parità di stipendio. Ora la proposta di legge dovrà passare il vaglio del Parlamento. "Aiutiamo a far sì chi le persone siano un po’ più felici", ha dichiarato la vicepremier e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, dicendo di pensare, ad esempio, a tutte le persone "che non riescono quasi a stare con i loro figli semplicemente perché non hanno tempo".

La norma comprende anche un registro digitale per tenere il calcolo in modo efficace delle ore effettive di lavoro, così come il diritto alla “disconnessione digitale” dei dipendenti al di fuori dell’orario professionale. Ecco tutto quello che c'è da sapere e quali sono le differenze con l'Italia