Riduzione dell'orario di lavoro, proposta di legge in stand by

La proposta di legge che si è arenata alla Camera prevede una riduzione del lavoro settimanale da 40 a 32 ore, a parità di stipendio. È scontro sulle coperture tra maggioranza ed opposizione. Gli esperti si interrogano sul tema a fronte di un calo della produzione industriale che prosegue da 23 mesi consecutivi ascolta articolo

Favorire per legge contratti collettivi che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 8 ore, con la possibilità di stabilire turni impostati su 4 giorni invece che su 5 e mantenendo gli stipendi invariati. Al contempo, prevedere investimenti mirati in formazione del personale e in innovazione tecnologica ed ambientale. È questo il cuore della proposta di legge che doveva essere discussa alla Camera nelle scorse ore e che invece – per volontà della maggioranza - tornerà al vaglio della Commissione Lavoro. L’iter di approvazione rallenta perché è scontro aperto tra i partiti di maggioranza e quelli di opposizione sul più classico dei temi: le coperture necessarie a finanziare il progetto.

Esoneri contributivi per le imprese Il nome della proposta di legge che mira a riformare, almeno in parte, il mercato del lavoro in Italia è “Lavorare meno per vivere meglio” e vede come primo firmatario Nicola Fratoianni (leader di AVS), a seguire Angelo Bonelli (Europa Verde), Giuseppe Conte (M5s) e la leader del Partito Democratico Elly Schlein. La proposta è basata su esoneri contributi per i datori di lavoro privati, al fine di incentivarne l’adesione e la parziale convenienza. Nel dettaglio, nei primi 3 anni dall’entrata in vigore della legge sarebbe previsto un esonero pari al 30% dei contributi a carico dell’azienda per i lavoratori dipendenti ai quali si applichi la riduzione oraria. Per le piccole e medie imprese l’esonero salirebbe al 50%, per i cosiddetti lavori pesanti (edilizia, industria estrattiva ecc…) addirittura al 60%. Se la legge passasse così com’è resterebbero esclusi, invece, i datori di lavoro domestico e quelli del settore agricolo. Vedi anche Quali sono le regioni d'Europa dove l'intensità lavorativa è più bassa

I precedenti Il dibattito sulla cosiddetta “settimana corta” o su una riduzione delle ore lavorate settimanalmente all’interno delle aziende italiane è iniziato ormai da alcuni anni e diversi sono stati i tentativi di applicazione. I più noti vanno da quello di Intesa Sanpaolo, che da circa un anno consente ai dipendenti di distribuire l’orario di lavoro su 4 giorni invece che su 5, a quello di Lamborghini (che ha puntato sia sulla riduzione delle ore lavorate sia su una alternanza di settimane da 4 o 5 giorni lavorati) e non da ultimo Luxottica, che è considerata l’apri-fila della sperimentazione di una nuova organizzazione aziendale. Vedi anche Disoccupazione, record annullato