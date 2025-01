Disoccupazione, record annullato

L’Istat ha rivisto al rialzo il tasso dei senza-lavoro di novembre 2024, che così non è più il livello più basso mai registrato in Italia come invece era stato detto due settimane fa. Continua così a resistere il record dell’aprile del 2007, quando era al 5,8%. Intanto, la crescita del Pil è risultata meno robusta di quanto stimato dal governo. Ottimismo eccessivo o variabili non prevedibili?