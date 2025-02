Il leader curdo, detenuto da 26 anni, ha chiesto la deposizione delle armi e lo scioglimento del gruppo indipendentista, indicando la politica come unica via per una pace duratura con Ankara. Il suo appello potrebbe segnare un momento cruciale nei rapporti col governo turco, ma restano numerose incognite sul futuro dei negoziati. Ora si apre uno scenario inedito, tra speranze di pace e il rischio di nuove tensioni interne