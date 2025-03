Elezioni comunali 2025 e referendum, ecco quando si vota

Già dalle prossime amministrative entra in vigore la votazione in due giorni, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Individuate le date: elezioni Comunali il 25-26 maggio, ballottaggi e referendum 8-9 giugno

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto elezioni. A quanto si apprende il Cdm ha approvato il piano che consentirà di votare in due giorni già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. I cittadini potranno quindi andare alle urne la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Individuate e rese note anche le date: il primo turno delle comunali si terrà il 25-26 maggio mentre l'election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l'8 e 9 giugno.

I fuorisede

In fase di valutazione durante il Cdm anche la questione dei fuorisede. L'esecutivo aveva espresso l'intenzione di "individuare le date, per le prossime consultazioni amministrative e referendarie, in modo da conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale". Sul tavolo, secondo fonti di Palazzo Chigi, le "modalità tecniche per consentire il voto dei fuorisede".