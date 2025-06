Elezioni comunali, città al ballottaggio: come e dove si vota

L’8 e il 9 giugno non è comunque in programma solo il ballottaggio delle elezioni comunali: in tutta Italia, infatti, si tengono i referendum abrogativi sui temi del lavoro e della cittadinanza. I risultati dei quesiti saranno validi solamente se andrà a votare la maggioranza delle persone che hanno il diritto di farlo, cioè almeno una in più della metà, come prevede l’articolo 75 della Costituzione. Per la prima volta gli elettori fuori sede potranno votare senza dover tornare nella loro città. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che andrà a votare “ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". La posizione della premier è stata duramente criticata dalle opposizioni: “Indigna ma non stupisce”, ha detto Giuseppe Conte. "Prendere in giro le italiane e gli italiani non è degno di una premier”, ha rincarato Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.



