Elezioni comunali a Genova, scrutini al via dopo la chiusura dei seggi

Introduzione

A Genova sono iniziati gli scrutini per le elezioni comunali che si sono tenute ieri, domenica 25 maggio, e oggi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPOGLIO IN DIRETTA). I seggi hanno chiuso alle 15 e subito sono partiti i conteggi delle schede. In corsa per diventare sindaco ci sono sette candidati, per un totale di 17 liste a supportarli. L’eventuale turno di ballottaggio – se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validi – è in calendario domenica 8 e lunedì 9 giugno (insieme ai Referendum)