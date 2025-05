Elezioni comunali, urne aperte: si vota fino alle 15. LIVE

Prosegue oggi dalle 7 alle 15 il voto per il primo turno delle elezioni amministrative in 117 comuni. L'affluenza ieri si è fermata al 43,85%, in calo del 6%. Brusca frenata a Genova: -5%, al 39,15%. Taranto crolla segnando quasi 8 punti in meno, col 44,49%. Matera sopra al 50%, ma comunque in discesa. Ravenna perde il 3,5% d'affluenza