Elezioni comunali ad Assisi, in corso scrutini dopo chiusura dei seggi

Ad Assisi sono iniziati gli scrutini per le elezioni comunali che si sono tenute ieri, domenica 25 maggio, e oggi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPOGLIO IN DIRETTA). I seggi hanno chiuso alle 15 e subito sono partiti i conteggi delle schede. In corsa per diventare sindaco ci sono 2 candidati, per un totale di 10 liste a supportarli. L'affluenza definitiva è stata del 64,36%, in diminuzione rispetto al 65,67% dell'ultima tornata.