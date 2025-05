Elezioni comunali, Schlein: “Destra guarda i sondaggi, noi vinciamo”

Dal centrodestra ancora non sono arrivate dichiarazioni, intanto Matteo Campora, campaign manager del candidato per il centrodestra Piciocchi, è il primo ad ammettere la sconfitta per la corsa a sindaco di Genova. "Rispettiamo l'esito delle elezioni e il voto dei cittadini genovesi", ha detto aggiungendo che si dovranno "capire le ragioni di questo risultato e migliorare nel futuro per riuscire a recuperare i voti persi sul campo"