Elezioni comunali a Matera, scrutini al via dopo la chiusura dei seggi

Per l’area di sinistra progressista c’è Roberto Cifarelli, nato nel 1964 e consigliere regionale del Pd vincitore delle primarie 'Open', non riconosciute dai partiti. Lo appoggiano nove liste: Matera nel cuore, Matera 2030, Volt, Matera democratica, Materia Futura-Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e + Matera. Laureato in Scienze Geo Topo Cartografiche, nel 1992 entra in politica come amministratore comunale di Matera. Rieletto alle successive elezioni, rimane consigliere comunale fino al 2002. Tra il 1997 e il 1998 è stato assessore comunale ai Sassi. Dal 2000 al 2010 è stato presidente dell'Ente Parco della Murgia Materana. Lo stesso anno è stato poi nominato portavoce dell’allora sindaco di Matera, Salvatore Adduce. Viene eletto consigliere regionale nel 2013. Nel 2017 diventa assessore regionale alle Attività produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica, Formazione e Sport