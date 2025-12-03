Atreju 2025, tutti gli ospiti della kermesse di FdI: assente Schlein

La premier e la segretaria dem non saliranno quindi sullo stesso palco, ma si terrà una sfida a distanza nella giornata conclusiva della kermesse, domenica 14 dicembre. Meloni interverrà alla chiusura di Atreju e Schlein sarà protagonista dell'assemblea del Pd che è in via di organizzazione. La presidente del Consiglio aveva rifiutato un faccia a faccia con la segretaria dem, che ha a sua volta declinato la controproposta di un confronto a tre con Giuseppe Conte.

