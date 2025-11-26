FdI invita Schlein ad Atreju, sì condizionato a confronto con Meloni

Alla segretaria del Pd, a quanto si apprende, è arrivato l'invito a partecipare alla storica manifestazione di FdI. La leader dell'opposzione avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di Fratelli d'Italia ascolta articolo

Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si terrà a Roma a dicembre. Non è la prima volta che l’invito viene recapitato al Nazareno. Era accaduto anche due anni fa, ma la segretaria del Pd pose come condizione il confronto con Giorgia Meloni. Non se ne fece nulla e, con spirito goliardico, gli organizzatori della manifestazione disseminarono il piazzale di Castel Sant’Angelo – dove la kermesse aveva luogo – di sagome in cartone della leader dem che, nel frattempo, teneva un forum agli studi De Paolis sulla Tiburtina, in vista delle elezioni europee.Lo schema si ripete oggi. L’invito è arrivato e la segretaria ha risposto "sì, vado", ma ponendo la stessa condizione: che ci possa essere il confronto con la presidente del Consiglio Meloni.

Donzelli: "Schlein-Meloni? Se ok per tutti chiedo alla premier" Il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, interpellato sulla disponibilità espressa dalla leader del Pd a partecipare alla festa di Fratelli d'Italia solo nel format di un confronto con la premier, ha affermato: "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione ".