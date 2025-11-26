FdI invita Schlein ad Atreju, sì condizionato a confronto con Meloni

Alla segretaria del Pd, a quanto si apprende, è arrivato l'invito a partecipare alla storica manifestazione di FdI. La leader dell'opposzione avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di Fratelli d'Italia
Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si terrà a Roma a dicembre. Non è la prima volta che l’invito viene recapitato al Nazareno. Era accaduto anche due anni fa, ma la segretaria del Pd pose come condizione il confronto con Giorgia Meloni. Non se ne fece nulla e, con spirito goliardico, gli organizzatori della manifestazione disseminarono il piazzale di Castel Sant’Angelo – dove la kermesse aveva luogo – di sagome in cartone della leader dem che, nel frattempo, teneva un forum agli studi De Paolis sulla Tiburtina, in vista delle elezioni europee.Lo schema si ripete oggi. L’invito è arrivato e la segretaria ha risposto "sì, vado", ma ponendo la stessa condizione: che ci possa essere il confronto con la presidente del Consiglio Meloni.
Donzelli: "Schlein-Meloni? Se ok per tutti chiedo alla premier"
Il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, interpellato sulla disponibilità espressa dalla leader del Pd a partecipare alla festa di Fratelli d'Italia solo nel format di un confronto con la premier, ha affermato: "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione ".
Gli esponendi di centrosinistra andati ad Atreju
La lista degli esponenti di centrosinistra che sono sfilati alla festa di Fratelli d’Italia è lunga. Solo nella scorsa edizione hanno partecipato il leader del M5S Giuseppe Conte, l’ex segretario Pd Enrico Letta, l’ex presidente della Camera e leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti. E poi Carlo Calenda, Michele De Pascale, Michele Emiliano.Un anno prima, nel 2023, era stato Matteo Renzi a confrontarsi con il ministro Carlo Nordio sulla giustizia; Angelo Bonelli e Michele Emiliano avevano tenuto un panel sui cambiamenti climatici con i ministri Nello Musumeci e Gilberto Pichetto Fratin. Sul Made in Italy Carlo Calenda – un habitué – con il ministro Adolfo Urso; su famiglia e crescita demografica Annapaola Concia con la ministra Eugenia Roccella; sul lavoro Carlo Cottarelli e Cesare Damiano con la ministra Marina Elvira Calderone.
Elly Schlein compie 40 anni, la carriera della segretaria del Pd
Nata il 4 maggio 1985 a Lugano, in Svizzera, la segretaria del Partito Democratico è la prima donna e la più giovane politica a guidare il partito. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna, si dedica all'attivismo nell'associazionismo studentesco. Dopo l'elezione al Parlamento europeo nel 2014, si candida alle regionali in Emilia-Romagna nel 2020, dove viene nominata vicepresidente e assessora regionale al Welfare, politiche giovani e Patto per il Clima. Nel 2023 vince le primarie del Pd con il 54% dei voti