Meloni: "Ok confronto unico con Schlein e Conte". Leader M5s accetta

"Sono pronta a confrontarmi con l'opposizione". Ad annunciarlo, in un post sui social, è stata la premier Giorgia Meloni sottolineando che al confronto, oltre alla segretaria del Pd Elly Schlein, "dovrebbe partecipare anche Giuseppe Conte". "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente", ha scritto la presidente del Consiglio. E il leader M5s accetta: "Non mi sottraggo al confronto".

Meloni: "Disponibile a un confronto unico con entrambi"

La premier ha poi spiegato che, alla base di questa decisione, ci sarebbero "due ragioni". "La prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio", spiega Meloni. "La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi", ha aggiunto.

Conte: "Chiesi in passato il confronto, non mi sottraggo oggi"

"Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no. Ora leggo che la Premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io che Schlein. Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno", ha risposto il leader del M5s Giuseppe Conte. "Anche in 'trasferta', davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero Presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!", ha aggiunto .

Schlein: "Meloni rifiuta il confronto con me, forse mi teme"

"Mi dispiace che Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto più che l'anno scorso prima delle europee aveva accettato di farlo, mi chiedo cosa sia cambiato", ha detto Schlein. "Forse ha più paura di me visti i risultati che abbiamo ottenuto", ha aggiunto la segretaria del Pd.

Schlein: "Confronto a tre? Ridicolo, Meloni scappa ancora"

"Meloni vuol fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Portasse Salvini, così facciamo un confronto di coalizione", ha aggiunto la segretaria dem. "E se vuole porti pure Tajani, noi possiamo portare anche Fratoianni e Bonelli. E' ridicolo, è scappata un'altra volta dal confronto, questa è la realtà", ha ribadito, sottolineando che "è assurdo che si sia rifiutata di nuovo di confrontarsi con me, cosa che l'anno scorso era disponibile a fare, quest'anno evidentemente no".