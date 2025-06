Pina Picierno, l'eurodeputata Pd sotto scorta dopo minacce

La decisione è arrivata dopo una escalation di minacce arrivate via mail, via posta o sui social a Picierno. A preoccupare il Viminale – scrive Repubblica - sono le possibili intimidazioni di gruppi filo-Putin o delle frange più estreme del mondo pro-Pal

Il Viminale ha assegnato la scorta all'eurodeputata del Pd e vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in seguito alle minacce e contestazioni arrivate via mail, per lettera e post sui social, da parte dei gruppi filo Putin e dalle frange più estreme dei gruppi pro Pal. Lo scrive La Repubblica. A marzo scorso Picierno era stata attaccata da Solovyev, giornalista amico di Putin, che disse "la sua bocca puzza di tirannia”.