Elezioni comunali 2025 in Sardegna: date, città e candidati

Gli altri 6 Comuni al voto in Sardegna sono tutti con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti. In questo caso si può esprimere una sola preferenza e non è ammesso il voto disgiunto. Per l'elezione del sindaco basta ottenere un voto in più rispetto agli altri candidati mentre dove vi è un solo candidato, il voto risulta valido con un'affluenza minima del 40% degli aventi diritto