Elezioni comunali a Nuoro 2025, i candidati sindaco

Introduzione

Sono quattro i candidati per la carica di sindaco al Comune di Nuoro in vista delle elezioni fissate per l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum. Nuoro è l'unico capoluogo di provincia con più di 15mila abitanti chiamato al voto in Sardegna. Sempre qui è previsto anche l'unico turno di ballottaggio, nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno.

I comuni coinvolti in questa tornata elettorale sono nel complesso sei, tutti commissariati: Nuoro, Cardedu e Oniferi e, nel Sud Sardegna, Goni, Soleminis e Monastir. Inizia quindi una campagna elettorale che si annuncia impegnativa, su tanti temi che da sempre sono nell'agenda politica di una città chiamata a risollevarsi dalla crisi degli ultimi anni. Tra un mese il capoluogo avrà un'amministrazione regolarmente eletta. La legislatura (la seconda) dell'ex sindaco Andrea Soddu si era infatti chiusa in anticipo lasciando il governo della città al commissario Giovanni Pirisi nominato dalla Regione.