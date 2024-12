Elezioni in Italia, le Regioni e i Comuni dove si vota nel 2025

Quest’anno in Italia si è votato in sette Regioni: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Alle urne sono andati anche migliaia di Comuni, tra cui centri grandi o medio-grandi come Bari, Bergamo, Cagliari, Campobasso, Ferrara, Firenze, Lecce, Reggio Emilia, Perugia, Pesaro, Pescara e Potenza. Le elezioni regionali e comunali sono sempre un gran banco di prova per la tenuta della maggioranza di governo, perché vanno a testare il gradimento a livello locale della classe politica di ogni partito. L’anno prossimo la si potrà misurare in 6 Regioni e in migliaia di Comuni, tra cui 18 capoluoghi di Provincia. Il calendario non è però ancora pronto.