25 Aprile, Meloni: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo”

La premier ha partecipato, insieme al presidente Mattarella, alla cerimonia all'Altare della patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per la festa della Liberazione. Poi ha dichiarato: “In questa giornata, la nazione onora la sua ritrovata libertà. Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale”