“La decisione di non cantare è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione della celebrazione per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo" queste le parole del sindaco Gianfranco Gafforelli

Nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale".

Coinvolto nella polemica anche il sindaco, Gianfranco Gafforelli, che ha motivato la scelta del comune: “La decisione di non cantare, non solo 'Bella ciao' ma anche le altre canzoni, è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione del 25 aprile per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo". Disposizioni non gradite a tutti, come nel caso di un manifestante che non vedendo il primo cittadino cantare l’inno partigiano lo ha accusato di essere un “fascista”, ed è stato subito identificato dalla Polizia. "Mi dispiace perché si svilisce una festa importante come il 25 aprile" ha aggiunto Gafforelli. "Papa Francesco è stato il mio Papa, sono cristiano e cattolico. Purtroppo oggi si affaticano tutti sul suo feretro a fare i sepolcri imbiancati - dice il manifestante - La verità è che hanno cercato di spegnere il 25 aprile, ma oggi il Papa è con noi. E 'Bella ciao' è il canto di Pietro Calamandrei, che dice ora e sempre resistenza, e dei padri della nostra Costituzione".