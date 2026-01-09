Antagonisti, cortei violenti Torino: misure cautelari Digos

La Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell'area antagonista. Le misure, a quanto si apprende, sono in particolare obblighi di firma e sono state emesse dal gip nell'ambito delle indagini relative a fatti violenti avvenuti durante manifestazioni e cortei di piazza nel capoluogo piemontese. L'operazione di polizia della Questura di Torino è in corso da questa mattina. Alcuni degli indagati erano stati sentiti dagli inquirenti nei mesi scorsi in relazione agli episodi contestati. Le misure cautelari, emesse dal gip di Torino, riguarderebbero fatti violenti avvenuti anche nel 2024. Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche giovani e studenti