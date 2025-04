25 Aprile, scontri tra antagonisti e polizia a Torino. LIVE

Oggi il presidente Mattarella all'altare della Patria, poi andrà a Genova. L'esortazione alla sobrietà del governo ha convinto alcuni Comuni a cancellare le manifestazioni, alimentando nuove polemiche. Scintille che non sono mancate neanche alla Camera e al Senato durante il dibattito sulla lotta al nazifascismo.

Ieri scontri in piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata del 25 Aprile organizzata dalla Città. Dopo la cerimonia, lo spezzone antagonista del corteo – composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e movimenti filo-palestinesi – è salito sul palco rimuovendo le transenne. In un momento di tensione, i manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell’ordine, che hanno reagito con una manovra di alleggerimento e alcune manganellate. Durante il corteo, gli antagonisti avevano esposto striscioni contro guerra e riarmo e contestato il sindaco Stefano Lo Russo, raffigurato con un fantoccio in mimetica militare. Successivamente, circa cento manifestanti hanno raggiunto piazza del municipio e lanciato frutta marcia contro un altro fantoccio del sindaco, in protesta contro l’aumento dei prezzi e le politiche militari.

