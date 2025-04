Striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: interviene polizia

Striscione antifascista: titolare del panificio identificata dalla polizia



Ad Ascoli Piceno, la titolare del panificio "L’Assalto ai Forni" ha deciso di celebrare la Festa della Liberazione, affiggendo uno striscione fuori dal suo negozio con la scritta “25 aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”. Come riferisce il Corriere della Sera, stando al racconto della titolare Lorenza Roiati, poco dopo è stata avvicinata da una volante della polizia di Stato: gli agenti le hanno chiesto se fosse l'autrice dello striscione e hanno proceduto alla sua identificazione, dopo aver contattato i superiori. “Una cosa del genere non ci era mai successa. Per noi la Festa della Liberazione è una ricorrenza molto importante ed è tradizione da sempre festeggiarlo con uno striscione”, ha raccontato. Più tardi, la panificatrice ha ricevuto un nuovo controllo da parte di tre agenti della polizia locale in borghese. Nessun reato le sarebbe stato contestato, ma, come ha raccontato la stessa Roiati al Corriere, l'accaduto l'ha profondamente turbata, anche in ragione del suo legame familiare con la Resistenza. “Sono nipote di due partigiani decorati, Renzo e Vittorio Roiati, sono cresciuta nei valori della Resistenza e penso sia importantissimo mantenerne viva la memoria”, ha aggiunto.