Papa Francesco, l'omaggio dei politici in aula a Montecitorio: da Meloni a Schlein

Il mondo della politica omaggia Papa Francesco. Si è svolta oggi nell'aula di Montecitorio la commemorazione del Pontefice, a cui hanno partecipato senatori, deputati e membri di governo. In tanti hanno preso la parola per ricordare Jorge Mario Bergoglio, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha definito “il Papa degli ultimi”, la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e quello di Italia Viva, Matteo Renzi. Papa Francesco era "un grande uomo" e "un grande Pontefice, che ha guidato la Chiesa con segni profetici in tempi complessi e certamente imprevedibili", ha detto la premier, intervenendo in aula. Papa Francesco "ha portato il respiro della periferia del mondo, lo sguardo attento verso gli ultimi, e una voce per la pace, per la giustizia sociale, per l'ambiente e per la dignità delle persone”, ha sottolineato Schlein. Nel pomeriggio alcuni ministri si sono recati nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio al feretro di Papa Francesco. Tra questi, la premier Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. In Basilica anche Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

Meloni: “È stato il papa degli ultimi”

Durante la commemorazione a Montecitorio, la presidente del Consiglio ha preso la parola per ricordare il pontefice. È stato il "papa degli ultimi", "delle periferie fisiche ed esistenziali", "ha restituito voce a chi non l'aveva anche rompendo gli schemi perché diceva 'non devi avere paura di andare controcorrente se devi fare una cosa buona'. Così, il papa venuto da lontano è entrato nel cuore delle persone", ha spiegato la presidente del Consiglio in aula (IL VIDEO). "Ricordare Papa Francesco non significa solamente omaggiare un protagonista assoluto della nostra epoca, ma parlare di un uomo che, anche per me personalmente, ha rappresentato molto di più”, ha detto la premier intervenendo in aula.

Meloni: "Papa Francesco ti faceva sentire prezioso"

“Io ho avuto il privilegio di un rapporto personale, sincero, con il Pontefice. Che mi ha fatto comprendere il tratto forse più straordinario del suo modo di interpretare il pontificato", ha aggiunto la presidente del Consiglio. Per Meloni, Papa Francesco "sapeva essere determinato, ma quando parlavi con lui non esistevano barriere, non creava barriere. Con lui eri a tuo agio, potevi parlare di tutto, e raccontarti senza filtri e senza timore di essere giudicato. Poteva vedere la tua anima e guardarti a nudo. Come se per lui significasse dire 'io ci sono per te'. Ti faceva sentire prezioso in quanto unico e irripetibile", ha ribadito (IL VIDEO).

Meloni: “Sapeva trasmettere gioia, passione per la sua missione”

Papa Francesco "diceva che la diplomazia è un esercizio di umiltà, perché richiede di sacrificare un po' dell'amor proprio per comprendere le ragioni e il punto di vista dell'altro. Un insegnamento che intendiamo coltivare", ha poi ricordato Meloni nel corso del suo intervento alla commemorazione del pontefice. “Sarò sempre grata per il tempo trascorso insieme, per gli insegnamenti e i consigli, tra cui 'non perda mai il senso dell'umorismo'”, ha aggiunto la premier. Papa Francesco, ha ricordato Meloni, "disse ai pellegrini che è triste vedere un prete, un religioso, un monarca inacidito. Credo che il senso fosse che non puoi guidare gli altri se non sai trasmettere gioia per quello che fai. E Papa Francesco sapeva trasmettere la gioia, la passione, per la sua missione. Ne sapeva trasmettere anche la difficoltà, e questo dava alla sua allegria un valore molto più grande”, ha rimarcato la presidente del Consiglio. Bergoglio “ha adempiuto alla sua missione fino all'ultimo giorno, quando ha impartito la benedizione Urbi et Orbi e abbracciato i fedeli a San Pietro. E ha sintetizzato, nelle semplici parole sussurrate al suo infermiere: 'Grazie per avermi riportato in piazza', la cifra forse più significativa del suo intero pontificato", ha ribadito Meloni.

Meloni: “I suoi appelli alla pace sono un monito alla responsabilità”

Papa Francesco "non ha smesso di invocare la pace, la fine delle guerre che finiscono l'umanità, dalla martoriata Ucraina al Medio Oriente, passando per il Sahel, lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire e che le sue parole potevano essere travisate e strumentalizzate”, ha ribadito Meloni, sottolineando che “i suoi molteplici appelli alla pace oggi sono ulteriore monito alla responsabilità". Poi ha aggiunto: "Io, il governo e l'Italia gli saremo sempre riconoscenti anche per aver regalato quella presenza storica, la prima volta di un pontefice ai lavori del G7".

Meloni: “Al G7 richiamò l'attenzione sulle sfide del nostro tempo”

Ricordando la partecipazione di Papa Francesco al G7, Meloni ha sottolineato che "da leader globale ha richiamato l'attenzione del mondo sulle grandi sfide del nostro tempo, dalla difesa del Creato all'Intelligenza artificiale. Aveva introdotto il concetto di algoretica, dare un'etica agli algoritmi per invocare uno sviluppo delle tecnologie che non superasse il limite invalicabile della centralità dell'uomo. E quando io gli chiesi di partecipare al summit del G7 per portare questo messaggio, lui non esitò". "Tra i tanti messaggi che ci ha consegnato" al G7, ha ribadito la premier, "ce n'è uno che tocca tutti in quest'aula. Il Santo Padre ha detto che 'la politica serve' e che 'di fronte a tante forme di politica meschine, tese all'interesse immediato, la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi, pensando al bene comune a lungo termine'".

Meloni: “Papa Francesco ci ha indicato il valore infinito della persona e il coraggio”

"Come pontefice", Papa Francesco "ha vissuto quella che lui stesso ha definito non già un'epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambio d'epoca. E qui, guardate, l'uso frequente di alcune espressioni a volte rischia di farne perdere il senso: il cambio di un'epoca investe ogni livello della vita dell'uomo, quello religioso, quello sociale, quello politico. Significa misurarsi con sfide inimmaginabili, senza poter ricorrere a esperienze sperimentate, e quindi rassicuranti". Così la presidente del Consiglio ha ricordato ancora una volta Bergoglio in aula. "Cambio di epoca, per chi ha ruoli di guida, vuol dire mettere in conto incertezze, inciampi, assunzioni di responsabilità più difficili del consueto. Papa Francesco si è caricato di queste responsabilità e ci ha indicato alcune cose essenziali a cui dobbiamo restare agganciati: il valore infinito della persona, il principio di realtà, il coraggio", ha aggiunto. Concludendo il suo intervento, la premier ha poi spiegato che "tentare di essere all'altezza di questo insegnamento è il nostro modo di dire grazie a questo straordinario uomo e Pontefice, che ora è tornato alla Casa del Padre, certo, ma continuerà a sorriderci e a guidarci. A Dio, Papa Francesco".