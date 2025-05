Remigration Summit a Gallarate, sindaco: "Misure per ordine pubblico"

Attesi politici italiani

"Ci auguriamo che sia una manifestazione pacifica. Non abbiamo contezza di quello che succede fuori, dentro è tutto pronto", ha dichiarato Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit, prima dell’inizio dell’evento. "Parleranno i relatori previsti e ci sarà qualche sorpresa. Sono attesi anche politici italiani". "Noi parliamo di questione identitaria. Sull'immigrazione il Governo non fa abbastanza e non adotta quei provvedimenti votato dai cittadini", ha aggiunto Ballarati. Come ipotizzato, il generale Roberto Vannacci ha inviato un video scusandosi di non poter essere presente: "Vi do il mio sostegno" ha detto, aggiungendo che "la remigrazione non è uno slogan ma una proposta concreta". "Vuol dire mette al centro gli italiani, gli europei. E' una battaglia di libertà e civiltà, di sicurezza, che è il vero spartiacque fra destra e sinistra". Gonzalo Gonçalves, uno dei relatori prima di entrare in teatro: "Non appoggiamo apertamente Giorgia Meloni ma condividiamo alcune istanze portate avanti da questo Governo".