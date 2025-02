Migranti, ipotesi stretta della Germania: cosa succederebbe in Italia?

Il Bundestag ha bocciato la proposta del candidato cancelliere e leader CDU Frederich Merz, che voleva una stretta sui migranti dopo quanto accaduto in Baviera. Ma cosa accadrebbe se Berlino, che oggi ospita il più alto numero di richiedenti asilo d’Europa, decidesse di non accogliere più nessuno come accade in Ungheria? Di questo si è parlato nella puntata del 31 gennaio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24