Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 marzo: la rassegna stampa

La scelta di Zelensky di aprire a Donald Trump per un accordo sulla tregua, il piano di Von der Leyen per il riarmo dell'Ue, il caos legato ai dazi americani che fanno cadere le borse, l' arresto della figlia di Wanna Marchi ed il ritorno della Champions League, con l'Inter oggi in campo. Queste le principali notizie presenti sulle prime pagine dei quotidiano, oggi in edicola