Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, dominano i risultati delle elezioni comunali, con la vittoria del centrosinistra a Genova e Ravenna: Salis e Barattoni sono sindaci al primo turno. "Uniti si vince", esulta Schlein per l'affermazione del campo largo. Grande attenzione anche alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, con i raid israeliani che continuano su Gaza, dove è stata colpita anche una scuola che ospitava sfollati