Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore

Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in via Castelmaraldo. I carabinieri indagano per tentato omicidio
Accoltellato e ferito un prete questa mattina a Modena. La vittima ha 45 anni ed è di origini colombiane: il sacerdote è stato colpito in strada, via Castelmaraldo, nel centro della città. Soccorso e portato in ospedale dal 118, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini: il reato ipotizzato è di tentato omicidio a carico di ignoti visto che l'aggressore non è ancora stato identificato. Al momento non è chiaro il motivo dell'accoltellamento, avvenuto presumibilmente alle spalle.
Cosa sappiamo
Il sacerdote, come riferito dal Resto del Carlino, si chiama don Rodrigo Gaviria ed è vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. Stando a quanto ricostruito, l’uomo, poco prima delle 10.30, è stato aggredito da uno sconosciuto, probabilmente di giovane età. Giunto in ospedale, don Rodrigo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova ancora ricoverato nell'ospedale di Modena. Le indagini sono in corso: dalle prime informazioni pare che la vittima sia stata colpita da due coltellate, prima alla schiena e poi al collo all’altezza della gola.
Sindaco Modena: "Fare luce sull'accaduto"
"Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. E' un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce". Lo dice il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. "Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana".
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali