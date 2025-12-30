Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore

Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in via Castelmaraldo. I carabinieri indagano per tentato omicidio ascolta articolo

Accoltellato e ferito un prete questa mattina a Modena. La vittima ha 45 anni ed è di origini colombiane: il sacerdote è stato colpito in strada, via Castelmaraldo, nel centro della città. Soccorso e portato in ospedale dal 118, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini: il reato ipotizzato è di tentato omicidio a carico di ignoti visto che l'aggressore non è ancora stato identificato. Al momento non è chiaro il motivo dell'accoltellamento, avvenuto presumibilmente alle spalle.

Cosa sappiamo Il sacerdote, come riferito dal Resto del Carlino, si chiama don Rodrigo Gaviria ed è vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. Stando a quanto ricostruito, l’uomo, poco prima delle 10.30, è stato aggredito da uno sconosciuto, probabilmente di giovane età. Giunto in ospedale, don Rodrigo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova ancora ricoverato nell'ospedale di Modena. Le indagini sono in corso: dalle prime informazioni pare che la vittima sia stata colpita da due coltellate, prima alla schiena e poi al collo all’altezza della gola.