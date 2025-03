Ucraina, Zelensky: "Pronto alla pace con la guida di Trump". LIVE

Dopo la sospensione degli aiuti militari da parte degli americani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ritrovatosi spalle al muro, ha accettato di fatto tutte le condizioni poste dalla Casa Bianca per non perdere definitivamente il suo principale sponsor. "Sono pronto a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura", ha annunciato il leader ucraino, inviando altri due messaggi: l'intesa sulle terre rare è a un passo e Kiev è disposta ad una "tregua immediata in cielo e in mare" con i russi, come primo passo per negoziati di più ampio respiro. Una buona notizia per il Cremlino, che dalla sua posizione di forza ha valutato come "positiva" la disponibilità ucraina al dialogo. Plaude anche Trump che, nel suo primo discorso al Congresso, ha detto: “Zelensky è pronto per la pace e per l’accordo sui minerali”.

