Ucraina, a Londra la riunione dei leader. Prima Meloni vede Starmer

In mattinata il bilaterale tra la premier italiana e il primo ministro inglese. Intorno alle 14, poi, la riunione ristretta sull'Ucraina organizzata da Starmer a Lancaster House. I partecipanti dovrebbero essere una ventina: Nato, Unione europea, Europa, Turchia e, in videocall, i Baltici. Prevista anche la partecipazione del leader ucraino Zelensky, dopo il rovente confronto nello studio ovale con Trump. Obiettivo: trovare una linea comune su una strategia per difendere l’Ucraina e riannodare i fili dell'unità ascolta articolo

Trovare prima possibile una linea comune su una strategia per difendere l'Ucraina, minacciata dalla Russia e ora anche dall'ostilità americana. Ma anche riannodare i fili dell'unità, europea e occidentale, dopo la clamorosa rottura in diretta tv tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Sono questi alcuni degli obiettivi del vertice convocato per oggi a Londra dal premier Keir Starmer. In mattinata Starmer incontra la premier Giorgia Meloni per un bilaterale, poi nel primo pomeriggio inizia a Lancaster House la riunione ristretta dei leader sull'Ucraina (GUERRA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il bilaterale tra Meloni e Starmer L’incontro tra Meloni e Starmer è previsto in mattinata, intorno alle 12, a Downing Street. Fonti italiane hanno spiegato che il bilaterale, su invito del primo ministro inglese, era programmato da tempo e segue la visita a Roma di Starmer del 16 settembre scorso. Al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina, ma non solo. I due leader, hanno aggiunto le fonti, faranno anche il punto sui numerosi filoni dell'agenda bilaterale, con particolare riferimento al contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, ma anche alla cooperazione in ambito difesa (incluso il programma strategico Gcap), all'energia e alla promozione degli investimenti. Su Insider Il “generale inverno” di Meloni

La riunione dei leader sull’Ucraina Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, c’è la riunione ristretta dei leader sull'Ucraina organizzata da Starmer a Lancaster House. I partecipanti al vertice dovrebbero essere una ventina: Nato, Unione europea, Europa, Turchia e, in videocall, anche i Baltici. Prevista anche la partecipazione del leader ucraino Volodymir Zelensky, rientrato dagli Usa dopo il rovente confronto nello studio ovale della Casa Bianca con il presidente Trump e accolto a Londra con abbracci e la promessa di un sostegno "incrollabile" a Kiev fino alla fine. Invitati al summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il segretario generale della Nato Mark Rutte. Poi il presidente francese Emmanuel Macron, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz, il premier polacco Donald Tusk, quello spagnolo Pedro Sanchez, l'olandese Dick Schoof, la danese Mette Frederiksen. Un formato, come quello del vertice convocato recentemente a Parigi da Macron, i cui inviti sono stati allargati anche ai leader di Norvegia (Jonas Gahr St›re), Svezia (Ulf Kristersson), Finlandia (Petteri Orpo), Repubblica Ceca (Petr Fiala) e Romania (Marcel Ciolacu). Quanto alla Turchia, è attesa la partecipazione del ministro degli Esteri Hakan Fidan. Leggi anche Ucraina, Starmer a Zelensky: "Con voi fino a fine". Meloni sente Trump

Il summit Il meeting, seppure informale, ha assunto un carattere storico: l'Europa si rende conto che si trova all'ultima spiaggia dopo i radicali sconvolgimenti geopolitici delle ultime settimane. Per la prima volta dopo Yalta, i vertici delle istituzioni comunitarie, della Nato ai leader dei principali Paesi europei fino alla Turchia, sono chiamati a elaborare una nuova strategia non solo politica, ma anche militare, in assoluta autonomia, senza poter più contare su qualcosa che è sempre stato scontato: l'appoggio incondizionato degli Stati Uniti. Anche tra gli ospiti del premier inglese, non tutti hanno la stessa idea sul modo con cui gestire i rapporti con Trump. La responsabile della diplomazia Ue, Kaja Kallas, non è disponibile a porgere l'altra guancia rispetto alle ripetute sberle americane: "Il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader. Sta a noi europei raccogliere questa sfida", la sintesi del suo pensiero. Sul fronte opposto l'Italia: la premier Meloni tenacemente per mesi ha tenuto aperto uno spiraglio al confronto transatlantico e anche oggi spera che la sua richiesta di un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati trovi in terra britannica orecchie attente. Proposta sinora accolta con freddezza da Bruxelles. In mezzo Francia e Inghilterra, le due potenze nucleari occidentali, i cui leader hanno già fatto visita al tycoon cercando autonomamente di aprire una linea di dialogo privilegiata con la nuova amministrazione ma con risultati deludenti. E la Germania del futuro cancelliere Friedrich Merz, pronta a riprendersi un ruolo di primo piano al livello globale. Vedi anche Lite Zelensky-Trump, le urla e poi la “cacciata” dalla Casa Bianca