Ucraina, domani il vertice Ue a Londra: Starmer invita la Turchia

Un vertice paneuropeo pilotato dal Regno Unito e allargato alla Turchia. È questo lo scenario della riunione convocata a Londra per domenica 2 marzo dal premier britannico Keir Starmer, sui progetti di difesa comune dell'Europa e sulla sicurezza ucraina. Il summit segue l'incontro del premier britannico al presidente Trump a Washington. Una visita che, tenutasi giovedì scorso, aveva l'obiettivo di ottenere dal commander-in-chief rassicurazioni su un ruolo militare degli Stati Uniti per garantire la sicurezza di Kiev e delle truppe di peacekeeping europee. The Donald ha però frenato Starmer giudicando "prematuro" decidere del ruolo degli americani prima che un accordo di pace sia siglato. Ora il prossimo appuntamento è il vertice di Londra.