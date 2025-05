Guerra Ucraina Russia, vertice dei leader europei oggi a Kiev. LIVE

E' la prima volta che i leader dei quattro paesi si recano insieme in Ucraina ed è la prima visita del cancelliere Merz in Ucraina come nuovo cancelliere tedesco. La visita arriva mentre i 4 leader e il presidente Trump chiedono alla Russia di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni per consentire colloqui di pace senza restrizioni. In una dichiarazione congiunta, i leader hanno dichiarato: "Noi, i leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, saremo a Kiev in solidarietà con l'Ucraina contro la barbara e illegale invasione su vasta scala della Russia. Ribadiamo il nostro sostegno alle richieste del presidente Trump per un accordo di pace e chiediamo alla Russia di smettere di ostacolare gli sforzi per garantire una pace duratura. Insieme agli Stati Uniti, chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura. Siamo pronti a sostenere i colloqui di pace il prima possibile, a discutere l'attuazione tecnica del cessate il fuoco e a prepararci per un accordo di pace completo".