Iran, Trump: “Sapevo dei raid israeliani, ma Usa non sono coinvolti”

Israele ha attaccato l’Iran e il presidente Trump ha confermato di essere stato informato in anticipo, ribadendo però che gli Stati Uniti non sono coinvolti direttamente. Washington ha schierato sistemi di difesa aerea per proteggere 40mila soldati Usa in Medio Oriente. Trump ha inoltre dichiarato a Fox News che "l’Iran non può non avere una bomba nucleare", auspicando un ritorno al dialogo

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo l’attacco condotto da Israele contro l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato da Fox News, ha dichiarato di essere stato informato in anticipo dell’operazione israeliana, precisando però che gli Usa non sono coinvolti direttamente. Washington, ha aggiunto, ha avvertito almeno un alleato chiave nella regione per segnalare l’imminente offensiva. Trump ha riferito, inoltre, che “l’Iran non può non avere una bomba nucleare”. “Speriamo di tornare al tavolo delle trattative. Vedremo", ha aggiunto.

Intanto, l’amministrazione statunitense continua a monitorare con attenzione la situazione, preoccupata per possibili ritorsioni da parte dell’Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) è stato posto in stato di massima allerta, mentre Trump ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a difendere se stessi e Israele in caso di rappresaglia da parte dell'Iran. (GUERRA MEDIO ORIENTE: LE NOTIZIE IN DIRETTA)