Germania, respinta legge su stretta ai migranti. Salta intesa Cdu-Afd

In Germania il Bundestag ha respinto la proposta di legge sulla stretta sui migranti presentata dalla Cdu. Il testo, presentato dalla Cdu e sostenuto dall'ultradestra di Adf, puntava a limitare i ricongiungimenti familiari e rendere più facile il fermo dei cittadini stranieri che arrivano alla frontiera senza documenti. Hanno votato contro 350 deputati, 338 a favore e 5 astenuti. Due giorni fa, una mozione dei conservatori di Friederich Merz per chiedere all'esecutivo norme più severe sui respingimenti aveva raccolto il sostegno del partito di ultradestra guidato da Alice Weidel, scatenando un “terremoto politico”.

Il no del Bundestag alla proposta di legge

Come sottolinea DerSpiegel, la Cdu/Csu avrebbe avuto la maggioranza di 367 per far passare il provvedimento insieme con AfD, liberali dell'FDP e i rossobruni del partito di Sahra Wagenknecht. Ma franchi tiratori hanno affossato il provvedimento. Merz esce ammaccato da questa prova, apertamente criticata non solo da Spd e Verdi, ma anche da parte dei conservatori, a partire da Angela Merkel. "Grosso schiaffo a Merz", ha affermato la Bild.

Merz: "Cdu compatta, rispetto i 12 che hanno votato contro"

"Mi dispiace che non si sia arrivati a un'approvazione della nostra proposta. Ma sono grato che il gruppo parlamentare abbia seguito la strada sulla quale ci eravamo accordati", ha dichiarato il leader dell'Unione Cdu-Csu, Friedrich Merz. "Sono 12 i parlamentari dell'Unione che non hanno votato a favore e questo lo rispetto", ha precisato, dicendosi "dispiaciuto" del fatto che "non sia riuscita la svolta sull'asilo, ma questo risultato fa comunque chiarezza su dove siamo noi e dove sono i Socialdemocratici e i Verdi". Merz ha poi sottolineato le "differenze" fra le posizioni dei partiti. "È stata una settimana molto vivace, ma il parlamentarismo tedesco esce vincente", ha concluso.