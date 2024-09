A partire dalla prossima settimana Berlino reintrodurrà i controlli alle frontiere con tutti i Paesi europei confinanti per mettere un freno agli ingressi illegali. La scelta è stata subito contestata da Austria e Polonia, che non vogliono ricevere più migranti. Il tema degli arrivi sul territorio tedesco è stato al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 10 settembre 2024