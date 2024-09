Berlino rafforza i controlli temporanei ai confini interni per porre un fermo all’immigrazione irregolare, in ottica di sicurezza antiterroristica. La decisione, secondo i media tedeschi, sarebbe stata presa dalla ministra Nancy Faeser. A rischio l'accordo di Schengen sulla libera circolazione

La risposta all'attentato di Solingen

Già a fine agosto il governo tedesco aveva annunciato l'arrivo di un pacchetto di misure in risposta alla terribile strage di Solingen qundo tre persone sono state uccise e otto ferite con un coltello durante un concerto. Fra le misure annunciate anche un inasprimento della legge sulle armi - con il divieto generale di portare lame nei mezzi di trasporto pubblico di lunga tratta, su pullman e treni - e la cancellazione di alcune misure di sostegno per i richiedenti asilo registrati in un altro Paese Ue come primo Paese di ingresso