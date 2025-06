La Juventus è stata ricevuta da Donald Trump nello Studio Ovale

La Juventus è stata ricevuta nello Studio Ovale dal presidente americano Donald Trump. All'evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con alcuni giocatori della rosa bianconera era presente anche l'allenatore, Igor Tudor, come si osserva nelle foto diffuse dalla Casa Bianca. All'incontro presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. I bianconeri sono a Washington perché nella serata americana scendono in campo contro la squadra emiratina dell'Al-Ain nella prima gara del loro girone del Mondiale per club.

La delegazione

L'incontro è avvenuto nel pomeriggio italiano. La delegazione che ha incontrato Trump era composta, oltre che dal proprietario della Juventus Elkann, dal presidente della Fifa Infantino e dall'allenatore Tudor, dal ceo bianconero Maurizio Scanavino, dal general manager Damien Comolli, dal direttore delle strategie Giorgio Chiellini e dai giocatori, Weston McKennie (l'unico americano), Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.