Germania, annunciate nuove misure dopo l'attentato di Solingen

Il governo tedesco ha annunciato un pacchetto di misure dure come reazione alla strage di Solingen dove, in un attacco col coltello durante un concerto, sono state uccise tre persone e ferite altre otto. Fra le nuove misure, ha spiegato la ministra dell'Interno Nancy Faeser, è previsto un inasprimento della legge sulle armi, con il divieto generale dei coltelli nei mezzi di trasporto pubblico di lunga tratta, su pullman e treni. Sarà anche più difficile ottenere un porto d'armi. Annunciata anche la cancellazione di alcune misure di sostegno per i richiedenti asilo registrati in un altro Paese Ue come primo Paese di ingresso.