Sparatoria a Monaco vicino al consolato di Israele: ucciso un sospetto

Una persona è stata uccisa nel corso di una sparatoria nei pressi del Centro di documentazione nazista, e vicino al consolato israeliani, nel centro di Monaco, in Germania. Secondo fonti della polizia citate dalla Suddeutsche Zeitung si tratta di un uomo che aveva attaccato il centro e che è stato colpito a morte degli agenti. Non risulta che nell'aggressione fossero coinvolte altre persone. L'area, in cui si trova appunto anche il Consolato Generale israeliano, è stata bloccata.