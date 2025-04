M.O., attacco Idf contro ospedale a Gaza: morto un bambino. LIVE

Un bambino è morto all'ospedale Al-Ahli di Gaza City in cui era ricoverato "a causa dell'interruzione delle cure" in seguito al raid di Israele della notte scorsa, ha denunciato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus su X, citando le informazioni ricevute dal primario dell'ospedale. Il raid ha distrutto "il pronto soccorso, i laboratori, il laboratorio di radiografia del pronto soccorso e la farmacia", ha aggiunto Ghebreyesus. "L'ospedale ha smesso di funzionare in seguito all'evacuazione dal complesso e dell'attacco", ha sottolineato.