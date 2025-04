Medioriente, Israele e Egitto si sono scambiati bozze per tregua

La proposta egiziana prevede il rilascio di otto ostaggi vivi e di otto corpi di ostaggi in cambio di una tregua della durata compresa tra 40 e 70 giorni e il rilascio di un gran numero di detenuti palestinesi. Il mese scorso Witkoff ha proposto un accordo che prevedeva il rilascio di cinque ostaggi in cambio di un gran numero di detenuti palestinesi e un cessate il fuoco di due mesi

Egitto e Israele, secondo quanto riporta la radio Kan ripresa dal Times of Israel, si sono scambiati le bozze per un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Le due proposte mirerebbero a colmare il divario tra la proposta di compromesso egiziana e quella dell'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Alti funzionari israeliani dicono che è possibile raggiungere un accordo in tempi brevi.

L'accordo

La proposta egiziana prevede il rilascio di otto ostaggi vivi e di otto corpi di ostaggi in cambio di una tregua della durata compresa tra 40 e 70 giorni e il rilascio di un gran numero di detenuti palestinesi. Il mese scorso Witkoff ha proposto un accordo che prevedeva il rilascio di cinque ostaggi in cambio di un gran numero di detenuti palestinesi e un cessate il fuoco di due mesi. Secondo quanto riportato dal canale di informazione israeliano, il patto potrebbe essere messo in atti in tempi brevi. L’urgenza è sollecitata dai continui attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. L’ultimo, nelle prime ore di questa mattina, contro un’abitazione nella zona di Katiba, a Khan Younis, causando la morte di almeno 10 persone, fra cui 3 minorenni e 2 donne.