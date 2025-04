New Shepard, rientrata la capsula del volo tutto al femminile

A bordo della la navetta New Shepard, dell'azienda Blue Origine di Jeff Bezos , la pop star Katy Perry , la scrittrice Lauren Sanchez (fidanzata di Bezos), le scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen, la giornalista Gayle King e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Le donne sono partite dalla base della Blue Origin nel Texas occidentale alle 15.30 ora italiana: la navetta è stata spinta da un razzo poco oltre la linea di Kármán, cioè la linea immaginaria che si trova a 100 chilometri sopra il livello del mare e che rappresenta il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. Una volta raggiunto questo limite, la navetta si è separata dal razzo, salendo ancora un po'. In questo modo, per qualche minuto, le sei donne dell'equipaggio hanno sperimentato l'assenza di peso. Dopodiché la navetta ha iniziato la fase di rientro ed ha toccato terra pochi minuti dopo.

Le fasi della missione

La missione è durata appena 11 minuti, il tempo necessario per superare appunto la linea di Kármán a 106 chilometri di altitudine e vivere per qualche minuto l'assenza di gravità. Tre minuti dopo il decollo, la capsula si è separata dal razzo, che è tornata a terra. La navicella invece - completamente autonoma - ha proseguito il viaggio fino a raggiungere l'altitudine stabilita. Al quarto minuto di volo le passeggere si sono slacciate le cinture per fluttuare in assenza di peso vivendo circa tre minuti di microgravità. Secondo i programmi, poi, la capsula è rientrata sulla Terra con un atterraggio assistito da un paracadute, vicino al sito di lancio nel deserto del Texas occidentale.