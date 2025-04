Katy Perry, Lauren Sanchez e le altre 4 vip in viaggio nello spazio

Introduzione

Al via la missione spaziale tutta al femminile. La popstar statunitense Katy Perry e Lauren Sánchez, fidanzata del fondatore di Amazon Jeff Bezos, si preparano a partire per lo spazio, a bordo della navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, la compagnia spaziale di proprietà di Bezos. Insieme a loro decolleranno anche la conduttrice televisiva Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l'attivista per i diritti civili Amanda Nguyen e l'ingegnera aerospaziale Aisha Bowe. Un equipaggio di sole donne, il primo dai tempi della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova nel 1963. "Porteremo il glam nello spazio", hanno detto le sei passeggere che voleranno oggi, lunedì 14 aprile, dalla piattaforma Blue Origin di Van Horn in Texas