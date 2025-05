Bilancio Usa 2026, il piano di Trump: cosa prevede

Introduzione

Il piano di bilancio per il 2026 dell'amministrazione guidata da Donald Trump darà la priorità alla sicurezza interna e alla difesa, come ha fatto sapere la Casa Bianca. La proposta prevede un incremento del 13% della spesa per la difesa e del 65% per la sicurezza interna, con contestuali tagli del 22% alla spesa pubblica complessiva. Ecco tutte le cifre.